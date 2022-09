Neue Videos und Infos zu Skull and Bones XBU MrHyde am Mo, 12.09.2022, 17:00 Uhr

Ubisoft hat während der Ubisoft Forward zwei brandneue Trailer zu Skull and Bones veröffentlicht. Der blutige Wettlauf zwischen den Kompanien und Piraten um die Kontrolle des indischen Ozeans hat begonnen. Ebenfalls wurden die gewaltigen Waffen gezeigt, die die Spieler nutzen können, um sich ihre Anteile an den Meeren zu sichern.

Im World Context-Trailer enthüllt Skull and Bones die Wahrheit über das zweite Goldene Zeitalter der Piraterie: Der Indische Ozean, hin- und hergerissen zwischen Macht, Reichtum und Blut – der Gnade mächtiger Unternehmen ausgeliefert. Die Flotten handelten und exportierten wertvolle exotische Waren in den Westen und in dem Wettlauf um die Kontrolle seltener Ressourcen zeigten die Piraten keine Gnade. In der Welt von Skull and Bones haben Spieler die Möglichkeit, einer dieser legendären Piratenfürsten zu werden, indem sie gefährliche Gewässer befahren, geheime Geschäfte abschließen und ihr Piratenimperium aufbauen.



Der Ubisoft Forward Gameplay-Trailer enthält die Individualisierung der Schiffe, dieals Schlüssel genutzt werden kann, um Rivalen zu überlisten. Ein großer Pirat sollte nicht nur gut aussehen, um gefürchtet zu werden, sondern sollte auch sein Schiff taktisch so ausrüsten, dass er seine Gegner versenken kann. Die Spieler müssen lernen, ihr Schiff zu beherrschen, um sich in gefährlichen Stürmen durchsetzen zu können und zu überleben. In den Meeren von Skull and Bones stehen sie stets am Abgrund alles zu verlieren.

Quelle: Ubisoft