Skull and Bones lädt mit The Founding zum ersten Geburtstags-Event

Ubisoft feiert den ersten Geburtstag von Skull and Bones mit einem besonderen Event. "The Founding" ist ab sofort verfügbar und bietet Piraten die Chance auf exklusive Belohnungen und actiongeladene Herausforderungen auf hoher See.

Die berüchtigten Piratenfürsten kehren zurück – vom gefürchteten Philippe La Peste bis zu den exzentrischen Hubac-Zwillingen warten diese gefährlichen Gegner darauf, herausgefordert zu werden. Als besonderes Highlight findet ein zeitlich begrenztes Weltereignis statt: Bergungstaucher haben die Exeter geplündert und versuchen ihre Beute aus dem Indischen Ozean zu schmuggeln. Jagt und versenkt ihre Konvois, um wertvolle Verschönerungen und die neue Event-Währung "Silberlöwen" zu ergattern.

Mit den gesammelten Silberlöwen könnt ihr epische und seltene Ausrüstung sowie Baupläne aus dem ersten Jahr freischalten – darunter einige Items, die zum ersten Mal zurückkehren. Auch ausgewählte kosmetische Sets aus dem Debütjahr werden für die Event-Währung erhältlich sein.

Das Jubiläumsevent lässt auf ein Jahr voller saisonaler Inhalte, einzigartiger Charaktere und Gameplay-Verbesserungen zurückblicken. Eine vollständige Übersicht über alle neuen Inhalte aus Jahr 1 findet ihr auf der offiziellen Website.