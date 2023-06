Neue Szenen von Inner Ashes XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 14:00 Uhr

Ende des Monats wird Inner Ashes für Xbox-Konsolen, PS4, PS5, Nintendo Switch und PC digtial erscheinen. Wer möchte, kann den Titel auch auf dem PC mit einer Demo ausprobieren. Dazu wurde auch ein neues Video veröffentlicht, welches einige Szenen aus dem Spiel zeigt.



"Wir freuen uns sehr, Inner Ashes mit dieser Demo zum ersten Mal in die Hände der Community zu geben. Wir glauben, dass Videospiele ein mächtiges Medium sein können, um Geschichten über verschiedene Realitäten, die Teil unserer Gesellschaft sind, zu erzählen", sagt Jose Montano, CEO von Calathea Game Studio.

Quelle: Selecta Play