Inner Ashes für Ende Juni angekündigt

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und Calathea Game Studio kündigen Inner Ashes an, ein First-Person-Abenteuer, das die Intrigen des menschlichen Geistes erforscht und am 30. Juni für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen sowie für PC über Steam erscheinen soll.



Inner Ashes ist ein einzigartiges und herzzerreißendes First-Person-Abenteuer, das die Spieler in die Rolle von Henry versetzt, einem Waldhüter, bei dem Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde. Erforsche seinen Geist, um herauszufinden, warum seine einzige Tochter Enid aus seinem Leben verschwunden ist. Reise durch einzigartige und traumähnliche Szenarien, die auf Henrys Alltag und Geist basieren.



Die Spielmechanik von Inner Ashes greift auf Elemente zurück, die Alzheimer-Patienten helfen, ihre Symptome zu lindern. Löse Tangram-Puzzles, um Henrys Gedächtnis zu stimulieren und ihm zu ermöglichen, wichtige Erinnerungen an sein Leben mit seiner Tochter Enid freizulegen. Verwende Post-its, um Henry dabei zu helfen, Objekte zu erkennen, sich zu erinnern, wie man sie benutzt, und vergangene Erinnerungen zu entschlüsseln.

Quelle: SelectaPlay