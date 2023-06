Abenteuerspiel Inner Ashes erscheint heute XBU MrHyde am Fr, 30.06.2023, 14:30 Uhr

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und Calathea Game Studio gaben heute bekannt, dass Inner Ashes, ein First-Person-Abenteuer, das die Intrigen des menschlichen Geistes erforscht, für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen sowie für PC (Steam) über digitale Storefronts für 14,99 € erhältlich ist.



Inner Ashes ist ein einzigartiges und herzzerreißendes Abenteuer in der Ich-Perspektive, das durch eine berührende Vater-Tochter-Geschichte und traumhafte Szenarien erzählt wird. Hilf Henry, seine Erinnerungen zurückzuerlangen und die Geheimnisse hinter Enids Verschwinden zu lüften. In jedem Szenario erforschen die Spieler*innen Henrys Geist, der durch mehrere mysteriöse Inseln dargestellt wird.



Dieses Videospiel taucht in Elemente ein, die Alzheimer-Patient*innen helfen, ihre Symptome zu lindern, indem sie mit Fachleuten zusammenarbeiten, die das Indie-Studio bei der Entwicklung von Spielmechanismen unterstützt haben, die auf realen Erfahrungen basieren. Inner Ashes lässt die Spieler*innen den Alltag eines Alzheimer-Patient*innen miterleben und konfrontiert sie mit ihren alltäglichen Problemen.

Quelle: Selecta Play