Neue Szenen aus Martha Is Dead XBU MrHyde am Di, 30.03.2021, 16:15 Uhr

Der Horrortitel Martha Is Dead soll noch in diesem Jahr für Xbox, PlayStation und PC erscheinen. In einem neuen Video kommen auch Fliegen zum Einsatz... und diese Viecher sind nicht wirklich ein gutes Zeichen in einem Psycho-Abenteuer. Aber seht selbst:

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Wired Productions