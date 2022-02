Ab sofort könnt ihr Martha is Dead spielen XBU TNT2808 am Do, 24.02.2022, 15:00 Uhr

Lange haben wir gewartet, nun endlich ist Martha is Dead da. Ab sofort könnt ihr auf dem PC, der Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf den PlayStation-Konsolen den erwachsenen, blutigen Psycho-Thriller aus der First Person erleben.

Uns verschlägt es nach Italien im Jahre 1944. Realität, Aberglaube und die Tragödie des Krieges vermischen sich und wir finden an der Küste eines Sees eine ertränkte und geschändete Frauenleiche - Martha. Als ihre Zwillingsschwester müssen wir mit ihrem Mord und den Schrecken des Krieges umgehen lernen.

Die digitale Version kostet 29,99 €, für die PlayStation erscheinen auch physische Versionen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. An dieser Stelle ein Hinweis an alle Multi-Konsoleros: Die Version auf der PlayStation ist auf Wunsch von Sony geschnitten. Genaue Details liegen uns nicht vor, scheinbar wurden einige Szenen so abgewandelt, dass ihr sie nicht aktiv steuert. Ob auch Inhalte entfernt wurden, können wir nicht sagen.

Quelle: Wired Productions