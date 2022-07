Auszeichnung für Martha is Dead bei den Italian Video Game Awards XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 18:30 Uhr

Jährlich werden die Italian Video Game Awards vergeben, dieses Jahr konnte Martha is Dead abräumen. In der Kategories "Best Innovation" belegte man Platz 1, bei der Kategorie "Bestes italienisches Spiel" reichte es für Platz 2.

Martha Is Dead spielt in der Toskana, im Italien des Jahres 1944, als sich der Konflikt zwischen den deutschen und den alliierten Streitkräften zuspitzt. Die Geschichte folgt Giulia, der jungen Tochter eines deutschen Soldaten, die den Tod ihrer Zwillingsschwester Martha untersucht. Martha Is Dead verwischt die Grenzen zwischen Realität, Aberglauben und Kriegstragödie und hat seit seinem Erscheinen im Februar dieses Jahres weltweit großen Zuspruch erhalten.

"Es ist eine Ehre für Martha Is Dead, unter einigen der größten Studios, Köpfe und Spiele der italienischen Videospielindustrie anerkannt zu werden", so Luca Dalco, Gründer und Director von LKA. "Der Gewinn dieses Preises macht die Entwicklungsreise wirklich lohnenswert, vielen Dank."

"Martha Is Dead ist ein revolutionäres Spiel, das eine wichtige Geschichte erzählt, und wir sind stolz darauf, dass dies unter vielen bemerkenswerten italienischen Spielen und Studios gewürdigt wird", kommentiert Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. "Ich bin so stolz auf Luca und das Team von LKA, die sich nach fünf Jahren Entwicklungszeit diese Auszeichnung wirklich verdient haben."

Die Retail-Fassung von Martha Is Dead ist für PlayStation 4 und 5 im Handel erhältlich. Sowohl die digitale als auch die physische Version des Spiels werden zum Preis von 29,99 € angeboten.

Quelle: Wired Productions