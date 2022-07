Neue Kollektion Dead by Daylight x Attack on Titan erhältlich XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 14:00 Uhr

Behaviour Interactive kündigt sein erstes Anime-Crossover in Dead by Daylight mit dem globalen Phänomen Attack on Titan in Form einer Kollektion mit zehn Outfits an. Ab sofort und bis zum 26. Juli wird es ein Sonderangebot für ausgewählte Outfits geben. Außerdem können sich die Fans auf tägliche Belohnungen im Spiel freuen, um die bevorstehende Veröffentlichung weiter zu feiern.



Eine schöne und unbarmherzige Welt

Die von Hajime Issayama geschaffene Serie Attack on Titan ist eine der weltweit beliebtesten Manga-Serien aller Zeiten und wurde bereits in Magazinen, Romanen, Live-Action-Serien und Videospielen adaptiert. Das preisgekrönte Werk aus Japan ist eine mitreißende Odyssee, die in einer futuristischen Welt spielt und Themen wie Krieg, Rache, Moral, Fairness und Freundlichkeit behandelt. Es nimmt seine Leser mit auf eine Reise zur Insel Paradis, wo die Menschen innerhalb von drei konzentrischen Mauern leben, um sich vor Titanen zu schützen, humanoiden Riesen, deren einziges Ziel es ist, sie zu vernichten.



„Die visuellen und erzählerischen Elemente des Anime haben viele von uns nachhaltig beeindruckt. Wir freuen uns, kosmetische Gegenstände aus diesem von der Kritik gefeierten Universum vorstellen zu können", erklärt Dave Richard, Creative Director für Dead by Daylight. „Dies ist eine unserer umfangreichsten Kollektionen mit zehn Outfits, die sowohl für Killer als auch für Überlebende entworfen wurden. Unser Ansatz, den kultigen 2D-Anime in unsere 3D-Welt zu integrieren, war spannend und herausfordernd, da wir die ursprüngliche Art Direction ehren und gleichzeitig der Essenz von Dead by Daylight treu bleiben wollten. Wir sind sehr stolz auf diese Kollektion und können es kaum erwarten, dass die Fans die Outfits in die Hände bekommen."



Die Geschichte entfaltet sich

Diese Kollektion enthält acht sehr seltene Outfits für Überlebende und zwei sehr seltene Outfits für Killer. Fans werden sich freuen, Dwight Fairfield in Erens Uniform, Yui Kimura in Mikasas Uniform, Felix Richter in Armins Uniform, Meg Thomas in Annies Uniform, Zarina Kassir in Hanges Uniform, Jake Park in Levis Uniform, Kate Denson in Historias Uniform und Ace Visconti in Kennys Uniform anzuziehen. Auf der Killerseite können die Fans das Der gepanzerte Titan-Outfit für den Oni und das Kriegshammertitan-Outfit für das Gespenst ergattern.



„Wenn wir kosmetische Gegenstände für das Spiel entwickeln, betrachten wir jedes Outfit als eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Sie sind visuelle Darstellungen der Geschichte und der Hintergrundgeschichten, die für jeden Spielcharakter einzigartig sind", sagt Xavier Etchepare, Art Director für Dead by Daylight. „Die Attack on Titan Kollektion war insofern aufregend, dass wir Welten und Genres miteinander verschmolzen haben. Wir haben uns gefragt, wie unsere Charaktere reagieren, würden sie in dieses Universum geworfen werden. Wem würden sie am meisten ähneln?"





Das Team analysierte die Psychologie der einzelnen Attack on Titan-Charaktere und berücksichtigte ihre individuellen Lebenswege: ein Verband hier, ein zerrissener Ärmel dort - alles direkte Bezüge zu den Ereignissen im Manga und Anime.



„Ein Outfit ist wie ein Schnappschuss - ein Moment im Leben eines Menschen, der verewigt wird. Wir haben uns tief in die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere eingegraben, um jedes Outfit so repräsentativ wie möglich für ihre Emotionen oder Werte zu gestalten", erklärt Rose Li, Projektmanagerin und verantwortlich für den Dead by Daylight In-Game Store. „Der Umhang von Historia, wie er an Kate zu sehen ist, soll zum Beispiel ihre Freundlichkeit widerspiegeln, da sie ihn im Anime trägt, um ein Waisenhaus zu besuchen. Wir hätten viele verschiedene Outfits für Kate auswählen können, aber wir wollten diesen zentralen Wert, den sie mit Historia Reiss teilt, widerspiegeln. Die Kollektion ist voll von solchen Details."



Ohne Kämpfen gibt es kein Gewinnen

Ab heute werden die Fans also reichlich belohnt. So erhalten alle, die sich in Dead by Daylight einloggen, das Wappen der Trainingseinheit als Geschenk, um es im Spiel zeigen zu können. Vier weitere exklusive Glücksbringer werden zur Verfügung gestellt, wenn eine bestimmte Anzahl von Outfits über den Ingame-Shop gekauft werden. Dazu gehören das Wappen des Aufklärungstrupps, das Wappen der Militärpolizei, das Wappen der Mauergarnison und der Mauertitan.

Quelle: 505Games