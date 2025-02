Dead by Daylight Video zum bisher finstersten Folianten XBU MrHyde am Mo, 03.02.2025, 14:15 Uhr

Behaviour Interactive veröffentlichte letzte Woche Foliant 22: QUAL für Dead by Daylight. Der Foliant bringt neue grausame Geschichten sowie Outfits mit sich. Zudem werden auch beliebte Sammlungen wie Mond-Neujahr, Iron Maiden und Kunst aus dem Nebel erweitert.



Gequälte Seelen

Fleischerhaken und brutale Moris – der körperliche Tribut, der den Überlebenden in einer Prüfung in Dead by Daylight abverlangt wird, ist hoch. Es erwartet sie eine Ewigkeit voller Qualen und seelische Verzweiflung.

Der Foliant 22: QUAL erforscht diese Themen mit neuen Erinnerungen für die Fäule und Jane Romero. Spieler:innen können die Fäule auf seinen Experimenten begleiten, um die unheimlichen Eigenschaften eines Blutens besser zu verstehen. Jane wiederum interviewt Angehörige von Menschen, die im Nebel verschwunden sind, und muss dabei erkennen, wie viel Einfluss der Entitus auch außerhalb seines Reiches hat.



Auf alle, die sich in den Spalt wagen, warten einige Belohnungen. Spieler:innen können eine Reihe von Outfits verdienen, darunter auch äußerst seltene Outfits für Jane Romero und die Jägerin sowie Kleidungsstücke für David King, Renato und Thalita Lyra, die Fäule, die Seuche und den Ritter.



Nebelmode

Mit dem Folianten kehrt auch die Mond-Neujahr-Sammlung zu Dead by Daylight zurück und bringt ein auffälliges, rot-goldenes Outfit für die Schädelhändlerin mit. Am 04. Februar wird dann die Kunst aus dem Nebel-Sammlung ein weiteres Mal um zwei neue Looks, geschaffen von dem Community-Mitglied DuckieGrumpy, erweitert. Diese Outfits für Sable Ward und das Unbekannte sind von Märchen inspiriert und zeigen die Charaktere als klassische Märchenfiguren.



„Wie unschwer zu erkennen ist, war meine Inspiration für die Designs das Märchenduo Rotkäppchen und der böse Wolf. Mir kam die Idee sofort, als Sable und das Unbekannte veröffentlicht wurden, denn ich fand, dass diese zwei perfekt dafür geeignet waren“, erzählt DuckieGrumpy als Geschichte hinter den neuen Outfits. „Es macht mich so glücklich, zu wissen, dass mein Werk in einem Spiel zu sehen ist, das ich schon jahrelang liebe.“



Am 18. Februar steht zudem ein Update für die Vergangene Tage-Sammlung an, die wesentliche Momente in den Leben der Charaktere zeigt. Im neuen Update gibt es Outfits für Jake Park, die Zwillinge und den Todesboten.

Außerdem wird die Iron Maiden-Sammlung am 25. Februar um zwei neue T-Shirts für die Überlebenden Sable Ward und Taurie Cain erweitert.

Quelle: 505Games