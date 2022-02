Neue Gameplayszenen zu Shadow Warrior 3 XBU TNT2808 am Do, 24.02.2022, 11:45 Uhr

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Release von Shadow Warrior 3, das am 01. März an den Start geht, unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S. Mit einem neuen Gameplay-Trailer gibt es jetzt einen letzten Blick auf das Spiel, bevor ihr dann selbst Hand anlegen könnt.

Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Quelle: Devolver Digital