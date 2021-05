Das sind eure Feinde in Shadow Warrior 3 XBU MrHyde am Mi, 26.05.2021, 11:30 Uhr

Im folgenden Enemy Showcase werden euch einige der krassesten Feinde im kommenden Actionspiel Shadow Warrior 3 vorgestellt. Flying Wild Hog und Devolver Digital schreiben dazu:



Shadow Warrior 3 überholt die beliebten Gegnerhorden der Reihe mit originellen Designs, fiesen Attacken und wunderschönen Spratzanimationen. Das neue “Enemy Showcase“-Video lenkt die Aufmerksamkeit auf ein paar Neuzugänge im wunderschönen Gegnerrepertoire, dem sich Lo Wang stellen muss. Zudem gibt es einen Einblick in die einzigartigen Angriffe; sowohl ebenerdig, als auch in der Luft und sogar unterirdisch (ganz wie Lo Wangs Humor).



Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Quelle: DevolverDigital