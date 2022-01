Neue Abenteuer warten in 2022 auf euch in The Elder Scrolls Online XBU MrHyde am Do, 06.01.2022, 13:45 Uhr

Ein ganz neue Reise wartet auf euch dieses Jahr, wenn es mit The Elder Scrolls Online auf hoher See zu großartigen Abenteuern kommen wird. ZeniMax stellt die Details am 27. Januar 2022 um 21 Uhr MEZ auf Twitch vor. Das folgende Video stimmt euch schon einmal darauf ein.

Quelle: BethesdaSoftworks