Einführungsvideo zu The Elder Scrolls Online XBU MrHyde am Di, 09.11.2021, 12:35 Uhr

Der Publisher Bethesda hat ein neues Video zum Abenteuergame The Elder Scrolls Online veröffentlicht, welches Einsteigern den Zugang vereinfachen soll. Das Video erklärt, was euch in den Bereichen Charaktererstellung und Fortschrittssystem, Erkunden, PvP, Gruppenaktivitäten, Handwerk, Kampf und vieles mehr erwartet.

Quelle: BethesdaSoftworks