NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS zeigt Special-Story-Modus

Bandai Namco Europe veröffentlicht einen neuen System-Trailer zu NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, das am 17. November 2023 erscheint. Das Video zeigt neues Gameplay zum Spiel und gibt einen kurzen Einblick in den Special-Story-Modus, der eigens für das Spiel kreiert wurde.



Spielende können für ihre Kämpfe aus dem bisher größten Charakterkader in einem NARUTO-Spiel wählen, bestehend aus 130 Charakteren, von denen 10 erstmals spielbar sind. Außerdem wird es zum ersten Mal eine deutsche und französische Sprachausgabe geben. Dafür wurde der offizielle Cast des Anime verpflichtet, um eine möglichst immersive Erfahrung zu ermöglichen.

„Ninjutsu“ und „Awakening“ spielen in diesem Teil der Reihe eine wichtige Rolle. Spielende können ab sofort sechs Ninjutsu-Fähigkeiten nutzen. Zusätzlich können die Charaktere neue Formen annehmen, was sie stärker macht und ihr ganzes Chakra nutzen, um eine mächtige Geheimtechnik zu entfesseln und Kämpfe zu beenden. Werden dabei bestimmte Charaktere ausgewählt, kann das eine kombinierte Geheimtechnik auslösen. Der einfache Steuerungs-Modus ist ein weiteres Feature, das besonders Einsteiger*innen hilft, kraftvolle Kombos zu entfesseln, indem sie nur einen Knopf drücken müssen. Dieser Steuerungsstil ist zusätzlich zur Standard-Steuerung verfügbar.



Verschiedene Modi:

Online- und Offline-Modus: Durch das Kämpfen können Charaktere im Level steigen und Anpassungen sowie andere Dinge, wie z.B. End-Szenen, freigeschaltet werden. In „Offline Free Battles” können sich Spielende komplett frei aussuchen, wie sie kämpfen möchten. Wahlweise können in diesem Modus auch Offline-Turniere veranstaltet werden. Im Online-Modus können Spielende sich sowohl in normalen Matches oder in Rang-Matches gegen andere Spielende messen.

History-Modus: Im History-Modus können Spielende die wichtigsten Kämpfe und Story-Momente der Naruto-Reihe erneut erleben. Der Special-Story-Modus hingegen behandelt eine komplett neue Geschichte, die während der Ereignisse von BORUTO spielt.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment