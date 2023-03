NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS kommt noch in 2023 XBU MrHyde am Mi, 08.03.2023, 13:30 Uhr

Bandai Namco Europe kündigte kürzlich mit NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS einen neuen Teil der „Ultimate Ninja STORM”-Reihe an. Der neue Teil erscheint 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC und zelebriert gleichzeitig das 20-jährige Anime-Jubiläum von NARUTO.



NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS enthält den bisher größten Charakter-Kader aller NARUTO-Videospiele, inklusive neuer Kämpfer*innen wie Ashura und Indra Otsutsuki. Neben der Spiele-Grafik, die sich am Stil des Anime orientiert, unterstützt der Titel bis zu 60 FPS auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



Der Story-Modus enthält ausgewählte Szenen aus der Geschichte von NARUTO, mit dem Fokus auf die tiefe Verbindung zwischen Naruto and Sasuke. Zusätzlich behandelt das Spiel eine komplett neue Geschichte.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment