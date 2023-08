NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS erscheint Mitte November XBU MrHyde am Mi, 30.08.2023, 15:15 Uhr

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS erscheint am 17. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Zum ersten Mal wird es eine deutsche und französische Sprachausgabe in einem NARUTO-Spiel geben. Dafür wurde der offizielle Cast des Anime verpflichtet, um den Spielenden eine möglichst immersive Erfahrung zu ermöglichen.



NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS lässt Spielende die Geschichte um Naruto und Sasuke erneut erleben und führt durch die einprägsamsten Kämpfe der Naruto-Story. Zusätzlich bietet es eine Geschichte rund um Boruto, die exklusiv für das Spiel kreiert wurde.



Mit über 130 spielbaren Charakteren können Spielende aus dem bisher größten Kader in einem Ultimate Ninja STORM-Spiel wählen. Mit dabei sind auch drei neue Charaktere aus der Kara-Organisation: Boro, Delta und Koji Kaschin.



Das Spiel kann ab sofort auch digital auf PlayStation und Xbox vorbestellt werden, sowie physisch für alle Plattformen außer dem PC.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment