My Hero Ultra Rumble ist jetzt verfügbar XBU MrHyde am Fr, 29.09.2023, 17:00 Uhr

Bandai Namco Europe kündigt an, dass MY HERO ULTRA RUMBLE, das F2P-Battle-Royale-Spiel, das auf dem Universum von My Hero Academia basiert, ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar ist.



24 Spieler bilden Teams mit je drei Personen und können aus 18 bekannten Helden und Bösewichten des Franchise wählen. Die Arena ist mit Fallen ausgestattet und schrumpft mit der Zeit. Spielende müssen schnell agieren, in Bewegung bleiben und sich verteidigen, um am Ende als Sieger-Team übrig zu bleiben. Folgende Features machen es leichter, die Oberhand im Match zu behalten:

Fähigkeiten-Karten sind auf der Karte verteilt. Spielende können diese nutzen, um das Level ihrer Macken zu erhöhen und somit stärker zu werden.

Sich als Held oder Bösewicht gegenüber Zivilisten in Not zu verhalten kann mächtige Gegenstände freischalten.

Wiederbelebungs-Karten können in der Arena gefunden werden und Team-Mitglieder wiederbeleben.

Spielende können sich außerdem über neue Inhalte freuen, die regelmäßig mit neuen Seasons eingeführt werden:

Neue spielbare Charaktere, die neue Team-Kombinationen ermöglichen

Neuer Battle Pass mit exklusiven Belohnungen und Kostümen

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.