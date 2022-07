My Hero Ultra Rumble wird ein Anime-Battle-Royale XBU TNT2808 am Mo, 04.07.2022, 16:00 Uhr

Kostenlose Battle-Royales erfreuen sich großer Beliebtheit - warum also nicht mit einem beliebten Anime kombinieren, dachte sich wohl Bandai Namco. Heraus kommt My Hero Ultra Rumble, das für PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

In MY HERO ULTRA RUMBLE treten die Spielerinnen und Spieler in einem von acht Drei-Spieler-Teams als Helden oder Schurken an und kämpfen auf weitläufigen Stadtkarten. Indem sie klassische My Hero-Charaktere steuern, können die Fans das Beste aus ihren Macken machen, um Feinde anzugreifen und mit ihrem Team zu kooperieren, um Kämpfe zu überleben. Die Spielerinnen und Spieler können auch zum Sieg ihres Teams beitragen, indem sie Zivilisten auf dem Spielfeld retten oder einschüchtern, um mächtige Gegenstände zu erhalten, die den Ausgang des Kampfes bestimmen können.

Außerdem gab man bekannt, dass Vorregistrierungen für einen geschlossenen Betatest auf PlayStation 4 vom 18. bis 21. August möglich sind.

Die kommende Closed Beta von MY HERO ULTRA RUMBLE für PlayStation 4 wird in zwei Phasen ablaufen:

Phase 1: Beginnt am 17. August um 04:00 Uhr und endet am 18. August um 12:00 Uhr.

Phase 2: Beginnt am 18. August um 04:00 Uhr und endet am 21. August um 20:00 Uhr.

Quelle: Bandai Namco Europe