MultiVersus zeigt euch Gizmo aus Gremlins XBU MrHyde am Mo, 12.09.2022, 11:30 Uhr

Warner Bros. Games kündigt an, dass Gizmo ab sofort in MultiVersus, dem kostenlosen Plattform-Kampfspiel von Player First Games, verfügbar ist. Der Mogwai aus dem Gremlins-Franchise, der helles Licht, Wasser und Mitternachtssnacks vermeiden muss, ist nun Teil von MultiVersus Saison 1 und ist ein Unterstützungscharakter mit einzigartigen Moves, die seinen Charme und seine Talente zur Schau stellen.



Er besitzt unter anderem die Fähigkeit, sich an seine Teamkameraden zu heften, um eintreffenden Schaden zu absorbieren. Gizmos Angriffe und Spezialmanöver werden im Gameplay-Trailer vorgestellt, in dem seine Musiknotenprojektile, sein pinkes Spielzeugauto und sein Bogen zu sehen sind. Zudem wird auch seine Charaktervariante Combat Gizmo vorgestellt, die für Käufe innerhalb des Spiels verfügbar sein wird.

Quelle: Warner Bros. Games