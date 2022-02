MotoGP feiert im April seine Rückkehr XBU TNT2808 am Do, 24.02.2022, 13:15 Uhr

MotoGP ist zurück! Das nächste Kapitel der Rennsimulation, MotoGP 22, wird bereits am 21. April erscheinen und wird von Milestone für die PlayStation, Switch, den PC und natürlich die Xbox One und Xbox Series X/S entwickelt.

MotoGP 22 setzt das große Erbe der Serie fort und fügt dem Spiel erstaunliche neue Funktionen hinzu. (NINE) Season 2009 ist ein brandneuer Modus, um eine der unglaublichsten Saisons in der Geschichte der MotoGP nachzuerleben. Die Spieler kommen in den Genuss eines echten Dokumentarfilms, der von Mark Neale, dem Regisseur der besten MotoGP-Dokumentationen, erzählt wird und mehr als 50 Minuten Originalmaterial aus der Saison 2009 enthält. Aber die Spieler werden nicht nur Zeuge der Geschichte, sie werden auch Teil davon sein! Das Schicksal des Rennens liegt in der Tat in den Händen der Spieler*innen, dank der speziellen Herausforderungen, die ikonischsten Momente noch einmal zu erleben und zu spielen. Die Spieler*innen finden sich in den Stiefeln von legendären Fahrern wie Rossi, Pedrosa, Stoner und Lorenzo wieder und versuchen, die Geschichte zu wiederholen!

Dieses Jahr hat MotoGP 22 auch neue Funktionen für Neulinge, die mit der Serie nicht vertraut sind, und für diejenigen, die einfach ihren Stil verbessern und die Spielmechanik meistern wollen. Mit dem überarbeiteten Tutorial und der neuen MotoGP Academy kann jetzt jeder ein Champion werden.

Das überarbeitete Tutorial ist eine Reihe von kurzen Gameplay-Sessions mit angepassten Regeln, die neuen Spielern helfen, die Grundlagen des Spiels zu verstehen und sich auf dem Motorrad sicher zu fühlen. In der neuen MotoGP Academy lernt man, wie man seinen Fahrstil verbessern und perfektionieren kann, um auf jeder Strecke schneller zu sein, und zwar durch spezielle Herausforderungen, die sich auf die Elektronik, den Reifenverbrauch, die Temperatur der Bremsen und die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Hauptkategorien konzentrieren.

Darüber hinaus wird das adaptive Schwierigkeitssystem den Spielern*innen durch Pop-up-Meldungen im Spiel helfen, indem es ihnen vorschlägt, den Schwierigkeitsgrad auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten anzupassen und zu verändern. So kann das Spiel beispielsweise empfehlen, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn die Spieler*innen bestimmte Herausforderungen nicht meistern, oder Hilfen zu aktivieren, falls sie zu oft stürzen, oder sogar vorschlagen, das Tutorial zum Reifenverbrauch zu spielen, falls sie ein Rennen mit schlechten Reifen beenden. Diese Hinweise werden am Ende des Rennens angezeigt, und es steht den Spielern*innen frei, diesen Vorschlägen zu folgen oder nicht.

Auch MotoGP 22 wurde in jeder Hinsicht verbessert. Für diejenigen, die ein echtes Next-Generation-Erlebnis suchen, hat das Spiel folgendes zu bieten:

Ein nie dagewesenes Maß an Realismus : Neue Gesichtsanimationen, verbesserte 3D-Charaktere und Boxen

: Neue Gesichtsanimationen, verbesserte 3D-Charaktere und Boxen Ride Height Device : Die Spieler*innen können den Verriegelungsmechanismus des RHD manuell bedienen und die Kompression der Radaufhängungen kontrollieren

: Die Spieler*innen können den Verriegelungsmechanismus des RHD manuell bedienen und die Kompression der Radaufhängungen kontrollieren Verbesserte Strecken : Die Oberflächen wurden verbessert, um eine bessere Fahrbarkeit zu gewährleisten

: Die Oberflächen wurden verbessert, um eine bessere Fahrbarkeit zu gewährleisten Verbessertes Federungssystem : Verfeinert für ein besseres Gefühl beim Überfahren von Bordsteinen

: Verfeinert für ein besseres Gefühl beim Überfahren von Bordsteinen Reifen- und Bremstemperaturen: Temperaturen werden nun durch den Windschatten beeinflusst, sowohl für Spieler*innen als auch für die KI

werden nun durch den Windschatten beeinflusst, sowohl für Spieler*innen als auch für die KI Reifenverformung: Ein realistischeres Reifenverhalten, das die Erfahrung noch realistischer macht

MotoGP 22 enthält auch die komplette Saison 2022 mit allen offiziellen Inhalten, einschließlich 120+ offiziellen Fahrern und 20+ offiziellen Strecken. Zusätzlich sind über 70 historische Fahrer und Motorräder verfügbar, um die Emotionen der MotoGP-Legenden wieder aufleben zu lassen.

Die Management-Karriere ist wieder da und ermöglicht es den Spielern*innen, ihr eigenes Team zu erstellen oder einem echten Team beizutreten und jeden Aspekt der Strategie zu managen, von der Entwicklung der Motorräder bis hin zu den Mitarbeitern*innen, die die Fahrer*innen unterstützen. Die Spieler*innen können auch die Saison selbst anpassen, indem sie aus einer Reihe von Kalendern auswählen, welche Grand Prix sie spielen möchten.

Und zum ersten Mal in der Serie bietet MotoGP 22 den mit Spannung erwarteten 2-Spieler-Split-Screen, Online-Multiplayer und Cross-Play über Konsolen der gleichen Familie.

MotoGP 22 wird am 21. April 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam veröffentlicht.

Quelle: Koch Media