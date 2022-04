Das wird in MotoGP 22 noch besser XBU MrHyde am Fr, 08.04.2022, 15:00 Uhr

Im The Art of Racing Trailer für MotoGP 22 stellt euch das Milestone Team kurz die Neuerung vor, beispielsweise gibt es überarbeite Tutorials, die den Einstieg in die Simulation erleichtern werden. MotoGP22 wird am 21. April 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Nintendo Switch und Steam veröffentlicht.



Überarbeitete Tutorials

Rennspieler, die im Zweirad-Racing noch ganz am Anfang stehen, können sich mithilfe des umfangreichen Tutorials mit dem Motorradfahren bekannt machen. Sämtliche Anleitungen und Demonstrationen wurden überarbeitet, um noch mehr Unterstützung zu geben. Zu Beginn der Einführungen werden Spieler:Innen mit den Grundlagen der Steuerung vertraut gemacht. Dabei folgen sie der Ideallinie mithilfe der Kurvenanzeige und überholen erstmals ihre Teamkollegen, ohne das Strafensystem zu missachten. Im weiteren Verlauf begeben sie sich auf einige unterschiedliche Rennstrecken, erreichen dabei verschiedene Ziele und folgen spezifischen Regeln. Dann geht es weiter zu fortgeschritteneren Herausforderungen, bei denen sie eine strategischere Herangehensweise erlernen. Sie erfahren mehr über den Kraftstoffverbrauch, den Reifenverschleiß und die Bremsen sowie das Bremsverhalten und viele andere technische Aspekte, die sie im Auge behalten müssen – genau so, wie es ein echter Fahrer tun würde.



MotoGP Academy

Erfahrene Fahrer:Innen, die zum echten Profi aufsteigen wollen, sollten einen Besuch der MotoGP Academy in Betracht ziehen. Dieser neue Modus bietet die 21 offiziellen MotoGP-Rennstrecken: Jede davon mit fünf verschiedenen Zeit-Herausforderungen, wobei die ersten vier mit individuellen Sektoren der Rennstrecken verbunden sind und die letzte mit der gesamten Strecke. In jeder Herausforderung müssen sie drei Zeiten schlagen: Bronze, Silber und Gold. Dabei ist die Mindestanforderung einmal Bronze in den ersten vier Herausforderungen erreichen, um den letzten Schritt auf die gesamte Strecke tun zu können. Tipps auf dem Bildschirm helfen den Fahrern:Innen dabei, besser für diese Herausforderungen gerüstet zu sein, und wenn sie die Bestzeit erreichen, wird ein sog. „Ghost-Driver“ generiert, der Rundenzeit zu ihrem nächsten Ziel wird.



Wertvolles Feedback

Nach diesem intensiven Training sind die Spieler:Innen bereit für echte Rennen. Sie wählen Ihren Spielmodus und versuchen, die Rennoptionen und die Fahrhilfe basierend auf ihrem Können anzupassen. Auch dabei erhalten sie Hilfestellung im Spiel.

Jede Leistung – im Zeitangriff, im Einzel-Grand Prix, im Karriere-Modus oder der NINE Season 2009 – wird mit einer Analyse verbunden, die ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten bewerten, um verschiedene Hindernisse zu überwinden, die im Laufe eines Rennens auftreten können. Das Spiel selbst wird feststellen, ob die Rennoptionen und die Fahrhilfe, die sie ausgewählt haben, mit den Schwierigkeitsstufen eingestellt sind, die am besten zu ihnen passen. Das Spiel wird Ihnen dann die richtigen Hinweise auf die passendsten Aktionen geben, mit denen sie ihren Fahrstil optimal anpassen können.

Quelle: Milestone