MotoGP 22 dreht den Gashahn voll auf XBU MrHyde am Fr, 22.04.2022, 12:45 Uhr

Milestone und Dorna Sports geben bekannt, dass die Zweirad-Rennsimulation MotoGP 22 jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich ist. Hier sind der Launch-Trailer und die weiteren Informationen:



MotoGP 22 bereichert das Erbe der Videospielserie und den Sport selbst um einen einzigartigen Spielmodus. The NINE Season 2009 ist eine faszinierende Möglichkeit, eine der unglaublichsten Saisons der MotoGP™-Geschichte noch einmal zu erleben. Ein nostalgischer und emotionaler Dokumentarfilm, erzählt von Mark Neale, dem Regisseur einiger der besten MotoGP™-Dokumentationen, mit mehr als 50 Minuten Original-Filmmaterial aus der Saison 2009, gemischt mit echtem Gameplay, schafft ein total immersives Motorsport-Simulationserlebnis. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von legendären Fahrern wie Rossi, Pedrosa, Stoner und Lorenzo und müssen verschiedene atemberaubende Herausforderungen meistern, um historische Momente nachzustellen.



NINE Season 2009 bildet alle 17 Grand Prix der Saison ab, unterteilt in Kapitel mit insgesamt 39 Herausforderungen. Die Ausgabe 2022 bietet außerdem neue Funktionen für Neulinge und erfahrene Spieler: das erweiterte Tutorial und die MotoGP™ Academy. Dank dieser beiden neuen, maßgeschneiderten Modi haben die Spieler die Möglichkeit, ihr Wissen über zwei Räder zu meistern oder die Grundlagen zu erlernen, um ihren Aufstieg auf die Profi-Ebene zu beginnen.



Das Tutorial bietet eine Reihe von speziellen Spielsitzungen, die Neulingen dabei helfen, die Grundlagen des Spiels durch spezielle Herausforderungen zu verstehen, die sich auf die Elektronik, den Reifenverbrauch, die Bremstemperatur und die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Hauptkategorien konzentrieren. Die MotoGP Academy lehrt Spieler:Innen, wie sie ihren Fahrstil verbessern können, um auf jeder Strecke unschlagbar zu sein, und enthüllt die Geheimnisse, wie sie alle Kurven und die härtesten Kurvenlagen meistern.



Darüber hinaus hilft das Fahranalysesystem den Fahrern durch Pop-up-Meldungen im Spiel, die am Ende des Rennens erscheinen und vorschlagen, wie der Schwierigkeitsgrad auf der Grundlage von Fähigkeiten und Leistungen angepasst werden kann. Das Spiel könnte beispielsweise empfehlen, bestimmte Hilfen zu aktivieren oder spezielle Tutorials zu spielen, um Lücken in Bezug auf das Spielwissen und die Einstellung zu schließen.



Die Manager-Karriere ist zurück und erlaubt es den Spielern zu entscheiden, ob sie ein neues Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten wollen. Der Spielmodus bietet auch die Möglichkeit, in die Details der Strategie zu gehen, Entwicklungspunkte zu verwenden und F&E-Personal zuzuweisen, um die Spitze zu erreichen, zusammen mit der Arbeit an der Motorradentwicklung durch die Verbesserung von Aspekten wie Motorleistung, Rahmen-Geometrie, Aerodynamik und Elektronik. Der Weg kann von ganz unten beginnen, indem man ein Junior-Team in den Kategorien Moto2™ oder Moto3™ gründet, einen Sponsor auswählt und einen Teammanager, einen technischen Direktor und mindestens einen Fahrer einstellt.



MotoGP 22 erreicht einen noch nie dagewesenen Moto-Realismus. Ein echtes Erlebnis der nächsten Generation, das die Grenzen zwischen Videospiel und Realität aufhebt.

Ein nie dagewesenes Maß an Realismus: neue Gesichtsanimationen, verbesserte 3D-Charaktere und Boxen

Ride Height Device: Die Spieler können den Verriegelungsmechanismus des RHD manuell bedienen und die Kompression der Radaufhängungen kontrollieren

Verbesserte Strecken: Die Oberflächen wurden verbessert, um eine bessere Fahrbarkeit zu gewährleisten

Verbessertes Federungssystem: verfeinert für ein besseres Gefühl beim Überfahren von Bordsteinen

Reifenverformung: ein realistischeres Reifenverhalten, das das Erlebnis noch realitätsnäher macht

Und zum ersten Mal in der Serie bietet MotoGP 22 den mit Spannung erwarteten lokalen 2-Spieler-Split-Screen, Online-Multiplayer und Cross-Play über Konsolen der gleichen Familie.

Quelle: Milestone