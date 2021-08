Mortal Shell: Roguelike-Erweiterung verfügbar

Ab sofort könnt ihr in Mortal Shell, unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S, die Erweiterung The Virtuous Cycle herunterladen. Die bringt euch eine neue Hülle, eine neue Waffe und vor allem einen Roguelike-Modus. Und denkt daran: Für kurze Zeit könnt ihr den DLC kostenlos herunterladen.

Von heute bis zum 23. August kann The Virtuous Cycle kostenlos heruntergeladen und für immer behalten werden. Die Erweiterung mit einem neuen Roguelike-Modus, neuem Shell und der Waffe Axatana ist komplett kostenlos.

Der Rabatt ist auf allen Plattformen anwendbar: Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Epic Games Store und GOG.com. Nach Ende der Rabatt-Periode kostet der DLC 6,99 €.

Auf Twitch läuft momentan zudem eine neue Twitch-Drop-Kampagne, bei der schon 130.000 Zuschauer seltene Ingame-Belohnungen abstauben konnten, wenn sie sich Streams der neuen Erweiterung ansehen. Zu den Belohnungen zählen ein neuer, düsterer Look für den Foundling, ein exklusiver Skin für das Axatana und eine brandneue, spielbare Laute.

"Die Vorfreude auf den heutigen Launch von The Virtuous Cycle ist aufregend, mit mehr als 340.000 Wishlists auf Steam und hohen Zuschauerzahlen auf Twitch", sagt Kiron Ramdewar, Head of PC und Console des Publishers Playstack. "Wir haben ein gutes Gefühl für den heutigen Launch und möchten das DLC für fünf Tage kostenlos anbieten, da wir etwas Besonderes als Dank an unsere unglaubliche Community machen wollten."

Heute erscheint auch das Hauptspiel von Mortal Shell auf Steam. Seit seinem Erscheinen im August 2020 wurden mehr als 500.000 Einheiten des von Kritikern und Fans gefeierten Spiels verkauft.

Quelle: Playstack