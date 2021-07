Mortal Shell erhält schon bald Roguelike-Modus XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 15:45 Uhr

Im kommenden DLC The Virtous Cycle verwandelt sich das Soulslike Mortal Shell in ein Roguelike. Die Erweiterung, die am 18. August erscheint, hält aber auch eine neue, wandelbare Waffe und eine fünfte Hülle bereit. Für 6,99 € könnt ihr auch auf der Xbox One das Spiel auf den Kopf stellen.

The Virtuous Cycle erfindet die Reise der Spieler durch Fallgrim und darüber hinaus komplett neu, da die Gegner nun bei jedem Tod durchwechseln. Mortal Shell ist brutal und anspruchsvoll wie immer, aber jetzt kann man sich zudem nie sicher sein, was einen erwartet.

Über die Landschaft verteilt sind Säulen, die dem Spieler neue Talente verleihen: Mit mehr als 100 Fähigkeiten zum Entdecken und Kombinieren - von exotischen neuen Waffenverbesserungen, zu komplett neuen Kampfmanövern - steht es den Spielern frei, ihren eigenen Kampfstil zu erfinden und zu entwickeln.

The Virtuous Cycle ermöglicht es Spielern auch, über ihren ehemaligen Meister Hadern zu befehlen, der ihnen nun als fünfte Hülle, in die sie schlüpfen können, zur Verfügung steht. Er ist sowohl in der Hauptkampagne von Mortal Shell als auch in The Virtuous Cycle spielbar. Haderns einzigartiger Skilltree gewährt den Spielern Zugriff auf eine ganze Reihe an neuen Talenten, darunter den meisterhaften Umgang mit Dolchen, oder die beeindruckende Fähigkeit, Schaden zu absorbieren.

In der neuen Erweiterung wurde zudem das Axatana, Fallgrims ehrwürdigste Waffe, ausgegraben. In den Händen des Spielers gehorcht sie seinem Willen und setzt sich im richtigen Moment zu einer gewaltigen Axt zusammen, oder verwandelt sich bei Bedarf in blitzschnelle Doppel-Katana. Beide Formen der Waffe verfügen über einzigartige Movesets.

„Das Designen und Entwickeln vom The Virtuous Cycle-DLC hat unglaublich viel Spaß gemacht,” sagt Francesco Zacchini, Technical Designer des Entwicklers Cold Symmetry. „Wir haben über 100 neue Fähigkeiten in den Modus gepackt, außerdem neue Lore, die wandelbare Axatana-Waffe und Hadern als spielbare Hülle. Ich kann es kaum erwarten, all die Arten zu sehen, auf die die Spieler unseren Roguelike-Modus an sein Limit bringen werden. Ich denke, sie werden viel Spaß damit haben."

Quelle: Playstack