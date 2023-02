Monster Hunter Rise verkauft über 12 Mio. Mal

Das RPG Monster Hunter Rise konnte mit den anderen Plattformen zusammen inzwischen mehr als 12 Mio. Einheiten verkaufen. Diese Zahl beinhaltet die weltweiten Lieferungen an den Einzelhandel und Digital-Verkäufe.

Monster Hunter Rise has now sold more than 12 million units worldwide, and we couldn't have done it without you - our amazing Hunters!



Thank you all so much for your incredible support and passion, we know Kamura is in safe hands with you! #MHRise pic.twitter.com/BSpFqkajFZ