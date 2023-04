Monster Hunter Rise: Sunbreak eröffnet die Jagdsaison XBU MrHyde am Fr, 28.04.2023, 12:30 Uhr

Monster Hunter Rise: Sunbreak, die Erweiterung zu Capcoms Monster Hunter Rise ist jetzt weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Diese Erweiterung baut auf jeden Aspekt von Monster Hunter Rise auf und entführt die Spieler in das weit entfernte Königreich, wo sie eine neue Geschichte erleben, gegen neue Monster kämpfen, neue Kampfoptionen meistern, neue Orte erkunden, sich den Herausforderungen der Meisterrang-Quests stellen und weitere aufregende Features erleben.



Monster Hunter Rise: Sunbreak spielt nach der heldenhaften Verteidigung des Dorfes Kamura in Monster Hunter Rise. Die Nachricht vom Überleben des Dorfes inspiriert die tapfere Ritterin Fiorayne dazu, vom fernen Königreich aufzubrechen, um Hilfe zu holen. Jäger*innen, die mutig genug sind, dem Ruf zu folgen, machen sich auf den Weg zum Hafen vom Elgado-Außenposten. Dieses Forschungszentrum und der Kommandoposten haben die Aufgabe, die Bedrohung des Königreichs zu stoppen. Ganz oben auf der Zielliste stehen mächtige Kreaturen, die von westlichen Horrorgeschichten inspiriert wurden und als die Drei Lords bekannt sind. Zu diesem Kader gehören das vereinte elementare Kraftpaket Garangolm, der schaurige Fanged Wyvern Lunagaron und der vampirische Drachenälteste Malzeno. Zusätzlich zu diesen albtraumhaften Gegnern gibt es neue Monstervarianten und wiederkehrende Fan-Lieblinge, darunter Scorned Magnamalo, Espinas und Shagaru Magala, die alle auftauchen, um die Jäger*innen in der zusätzlichen Quest-Schwierigkeit Meisterrang herauszufordern.



Um diesen unheilvollen Kräften frontal zu begegnen, müssen Jäger*innen, die am Außenposten von Elgado ankommen, neue Wege des Kampfes finden. Während das Dorf Kamura für seine einzigartigen Wirebug-Techniken bekannt ist, einschließlich der Silkbind-Angriffe und des Wyvern-Reitens, erlernen Jäger*innen, die in das Königreich gerufen werden, neue Switch-Fähigkeiten für alle 14 Waffen, die eine Vielzahl von neuen Waffenaktionen ermöglichen. Darüber hinaus können sie jetzt zwei verschiedene Switch-Fähigkeiten mitbringen, die während der Jagd mit dem neuen "Switch Skill Swap" gewechselt werden können. Die zusätzliche Flexibilität bei der Auswahl der besten Fähigkeiten für jede Situation ermöglicht es einem geübten Jäger*innen, fast jedes Hindernis zu überwinden. Wenn die Jäger*innen angegriffen werden, während sie einen Switch Skill Swap durchführen, können sie auch in eine beliebige Richtung ausweichen, um der Gefahr zu entgehen oder sich für einen weiteren Angriff neu zu positionieren.



Die Erforschung des Verhaltens der drei Lords führt quer durch das Königreich an aufregende neue und neu gestaltete Schauplätze, darunter die neu enthüllte Zitadelle und der zurückkehrende Dschungel. Die Zitadelle bietet schneebedeckte Gipfel, die in üppige Wälder abfallen, in denen es von neuen endemischen Lebensformen wimmelt. Im Zentrum dieser riesigen Region befindet sich eine seit langem verlassene Festung, die als Bollwerk für die Monster dient, die sie eigentlich fernhalten sollte. Der Dschungel ist eine Rückkehr aus der zweiten Generation der Monster Hunter™-Titel und bietet ein warmes Klima mit reichlich Niederschlag, was ihn zu einem Paradies für die Monster und Pflanzen macht, die dort ihr Zuhause haben.



Monster Hunter Rise: Sunbreak bietet den Spieler*innen außerdem neue Möglichkeiten, um sich mit den charmanten Charakteren des Spiels anzufreunden, und zwar durch neue Follower-Quests. Diese Einzelspieler-Jagden ermöglichen es Quests mit den Lieblingscharakteren anzunehmen und abzuschließen. Jeder Follower hat seine eigene Spezialisierung und kann den Spieler*innen sogar helfen, indem er ihre Gesundheit wiederherstellt, Fallen aufstellt und sogar auf Monstern reitet, um das Blatt im Kampf zu wenden. Mitglieder des Elgado-Außenpostens wie Fiorayne, Luchika, Jae, Admiral Galleus und Meister Arlow sind jetzt als Follower verfügbar, ebenso wie Mitglieder des Kamura-Dorfes wie Hinoa und Minoto. Im Laufe der Geschichte werden stetig weitere Follower freigeschaltet und es winken sogar exklusive Belohnungen für das Erfüllen von Follower-Quests.



Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 mit allen Post-Launch-Inhalten bis zum kostenlosen Titel-Update 3 (Ver.13), das erschütternde Begegnungen wie Chaotic Gore Magala enthält. Informationen über die Veröffentlichung zukünftiger kostenloser Titel-Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Capcom