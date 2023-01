Monster Hunter Rise ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 11:00 Uhr

Monster Hunter Rise ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Ebenfalls ist das Spiel ab sofort auch via Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud verfügbar.



Monster Hunter Rise wurde für sein typisches Action-RPG-Gameplay, die aufregenden neuen Features und den kostenlosen Support nach der Veröffentlichung weithin gelobt und hat sich bis heute bereits über 11 Millionen Mal verkauft. Der Titel bietet 4K-Auflösung, erweiterte Grafikoptionen, Sprach-Chat, 3D Audio und weitere Features. Nach dem Erscheinen für Nintendo Switch und Steam, können nun neue Spieler ihre Reise ins Dorf Kamura beginnen, das sich auf die Verteidigung gegen die drohende Randale vorbereitet.



Die weiteren Infos:



Um die drohende Randale zu überwinden, müssen die Jäger*innen von Kamura die neuen Palamute-Jagdbegleiter und die Seilkäfer-Mechanik nutzen, während sie sich in den für die Serie typischen actiongeladenen Kämpfen engagieren. Die Palamute-Begleiter "Canyne" unterstützen die Spieler*innen auf der Jagd zusammen mit den beliebten "Felyne"-Palicos. Die Palamutes können nicht nur ihre beträchtlichen Offensivfähigkeiten in jeden Kampf einbringen, sondern auch Jäger*innen auf ihrem Rücken tragen, um flüchtende Monster zu verfolgen und die offenen Karten zu durchqueren. Seilkäfer hingegen ermöglichen es sich während der Jagd flink in alle Richtungen zu bewegen, und können mit jedem der 14 Waffentypen kombiniert werden, um einzigartige "Seidenbindungsangriffe" zu erstellen. Werden Monster mit diesen neuen Angriffen geschädigt, werden sie anfällig für die neue Technik des "Wyvern-Reitens", die es dem Spieler bzw. der Spielerin ermöglicht, vorübergehend die Kontrolle über ein Monster zu übernehmen, was zu spektakulären Kampfsequenzen während der Jagd führt.



Wenn Spieler*innen nicht gerade die fünf weitläufigen Schauplätze wie die Heiligen Ruinen, den Flut-Wald oder die Sandebenen erkunden, können sie in neue Art von Quest, genannt "Randale", die in Monster Hunter Rise eingeführt wurde, gegen Horden von riesigen Monstern kämpfen. In diesen Quests müssen die Jäger*innen mit den Bürgern des Dorfes Kamura zusammenarbeiten, um ihre Verteidigungsanlagen vorzubereiten und die Barrikaden der Festung vor den Wellen von eindringenden Monstern zu beschützen, einschließlich aller mächtigen Apex-Monster, die während der Belagerung eintreffen könnten. Neben dem neuen Spielmodus führt Monster Hunter Rise auch neue "Wechsel-Fähigkeiten" für jede Waffe ein, wenn die Jäger im Spiel fortschreiten. Durch das Austauschen dieser neuen Fähigkeiten mit bestehenden Seidenbinder- oder regulären Angriffen können Spieler*innen neue Kombos und Strategien erstellen, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen.



Der Titel enthält darüber hinaus neue Funktionen, um das Jagen mit anderen zu verbessern. Die dynamische Schwierigkeitsskalierung für den Mehrspielermodus passt sich automatisch an, wenn neue Spieler*innen eine Hauptquest betreten oder verlassen. Das neue "Hunter Connect"-Feature ermöglicht es Spieler*innen, Tags mit ihren Zielen und ihrem Spielstil zu erstellen und nach anderen Spieler*innen mit denselben Tags zu suchen oder Freunde zu den Tags einzuladen, denen sie beigetreten sind. Nach Abschluss einer Quest im Mehrspielermodus können außerdem ein oder mehrere Likes für andere Mitspieler*innen vergeben werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man sich im Matchmaking wiederfindet.



Monster Hunter Rise bietet anpassbare Optimierungen, die es den Jäger*innen ermöglichen, ihre Reise in 4K-Auflösung und 60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5 zu genießen, mit zusätzlicher Unterstützung von 3D-Audio für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Fernkampf- und Schildwaffen werden auf der PlayStation 5 zudem auch die adaptiven DualSense-Trigger nutzen. Zusätzlich wird die umfangreiche Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak im Frühjahr ebenfalls erhältlich sein.

Quelle: Capcom