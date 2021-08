Mitte Oktober geht es in EA SPORTS NHL 22 wieder aufs Eis XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 12:15 Uhr

Ihr wollt echte Superstar-Behandlung und ein neues Eishockeyerlebnis? Dann markiert euch den 15. Oktober, dann nämlich erscheint EA SPORTS NHL 22 unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Die Power der Frostbite Engine liefert euch dabei reale Spieler und detaillierte Arenen. Die neuen Superstar-X-Factors ermöglichen den größten Stars der Liga neue und klassenbasierte Spielzüge.

Auston Matthews, der Superstar-Center der Toronto Maple Leafs, dessen Weltklasse-Fähigkeiten versinnbildlichen, was es heißt, auf dem Eis ein X-Factor zu sein, kehrt in NHL 22 nach einer unglaublichen Saison 2020-21 und dem Gewinn der Maurice "Rocket" Richard-Trophäe für die meisten in der regulären Saison erzielten Tore auf das Cover von EA SPORTS NHL zurück.

"Ich freue mich, wieder mit EA SPORTS zusammenzuarbeiten und in NHL 22 auf das Eis zurückzukehren", sagte Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. "In diesem Jahr führen Superstar-X-Factors eine neue Ebene von Elite-Wettkämpfen und Strategien in das Spiel ein und die Fans können meine besondere Fähigkeit „Schockmethode“ für unglaubliche Torschüsse nutzen."

Die Frostbite Engine feiert ihr Debüt in der EA SPORTS NHL-Reihe und verhilft NHL 22 in der Geschichte der Reihe hinsichtlich der Grafik zu einem großen Sprung nach vorne. Spieler werden mit überarbeiteten Spielerporträts, Kleidungsanimationen und Trikot-Mikrodetails zum Leben erweckt und in höherer Auflösung präsentiert, damit wirklich jede Naht sichtbar ist. Neben diesen Verbesserungen haben Spieler jetzt ein erweitertes räumliches Bewusstsein und reagieren auf ihre Umgebung. Zusätzlich zu den höheren Spielerdetails und der optischen Präsentation erhält auch das Gameplay auf dem Eis ein Upgrade, das physikalisch korrekte Schlägerinteraktionen und viele andere Gameplay-Verbesserungen für NHL 22 umfasst.

"Die Entwicklung von NHL 22 mit der Frostbite Engine ermöglicht uns, die nächste Generation der Reihe einzuläuten", sagte Clement Kwong, Producer bei EA Vancouver. "Das optische Upgrade ist für sich schon beeindruckend, aber die Frostbite Engine bietet einen Realitätsgrad, der erst offensichtlich wird, wenn Fans selber spielen."

Die Superstars fühlen sich in NHL 22 an wie ihre realen Vorbilder und verfügen über Superstar-X-Factors, ein spielveränderndes System, das den besten Spielern einzigartige Fähigkeiten und Merkmale gewährt, die auf den Fähigkeiten der realen Spieler basieren. Superstar-X-Factors führen zwei Schlüsselelemente ein, die die besten Spieler von der Masse abheben: Zonenfähigkeiten und Superstar-Fähigkeiten. Während Zonenfähigkeiten den besten Spielern spielverändernde Verbesserungen gewähren, sind Superstar-Fähigkeiten überragenden Athleten vorbehalten. Spieler wie Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, dessen Fähigkeit "Präziser Pass" seine herausragenden Pässe widerspiegelt, oder Andrei Vasilevskiy, der Torhüter der Tampa Bay Lightning, der den Puck dank des X-Factors "Schlangenmensch" spektakulär parieren kann, haben nachhaltigen Einfluss auf das Gameplay von NHL 22. Superstar-X-Factors erweitern das Gameplay um neue Facetten und verleihen den Modi Franchise, Be A Pro, Hockey Ultimate Team und World of CHEL eine neue Dimension.

Eishockey begeistert eine vielseitige Community leidenschaftlicher Fans, die die Liebe für den Sport vereint, und NHL 22 zollt dieser Kultur mit zahlreichen neuen Features in verschiedenen Modi und einem umfassenden Live-Serviceplan nach dem Launch Respekt. Weitere Informationen zu den Modi World of CHEL, Hockey Ultimate Team, Be A Pro und Franchise sowie zu einigen lang ersehnten Community-Features gibt es in den kommenden Wochen.

Fans, die NHL 22 vorbestellen, erhalten eine breite Palette von Spielinhalten als Bonus: Die EA SPORTS NHL 22 X-Factor Edition enthält die PlayStation 4 und PlayStation 5- oder die Xbox One und Xbox Series X|S-Versionen des Spiels, drei Tage Early Access, bis zu 10 HUT Diamant-Spieler-Choice-Packs, ein HUT X-Factor-Spieler-Choice-Pack, ein HUT X-Factor-PowerUp-Starter-Pack, bis zu vier HUT X-Factor-PowerUp-Packs, fünf World of Chel X-Factor-Zonenfähigkeit-Freischaltungen, fünf freigeschaltete Eishockeytaschen, zwei Be A Pro X-Factor-Slot-Freischaltungen sowie einen EP-Boost und Bonus-Merkmalpunkte.

Quelle: Electronic Arts