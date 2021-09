NHL 22 zeigt sich im Gameplay-Video XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 18:45 Uhr

Ein neues Gameplay-Video zeigt EA SPORTS NHL 22 in Aktion. Satte 25 Minuten ist das Video lang, in dem die Gameplay Producer Ben Ross und Tyson Sawatzki auf Fragen der CHEL-Community antworten und gewährt den Fans Einblicke in das optimierte Pass-System, Checks nach hinten und viele andere Aspekte des Spiels.

Die wichtigsten Gameplay-Verbesserungen und Änderungen am Gameplay sind außerdem im Blog nachzulesen. Nach dem Reveal des Cover-Athleten von EA SPORTS NHL 22 Auston Matthews sowie seines Ratings, folgen in kurzer Zeit die besten Spieler der einzelnen Positionen und weitere Rankings der besten Eishockey-Spieler im Spiel. Am 4. und 6. Oktober wird EA SPORTS mit der NHL 22 In-Depth-Reihe einen genaueren Blick auf Be A Pro, den Franchise-Modus und Hockey Ultimate Team werfen.

Fans, die EA SPORTS NHL 22 vorbestellen, erhalten eine breite Palette von Spielinhalten als Bonus: Die EA SPORTS NHL 22 X-Factor Edition enthält die PlayStation 4 und PlayStation 5- oder die Xbox One und Xbox Series X|S-Versionen des Spiels, drei Tage Early Access, bis zu 10 HUT Diamant-Spieler-Choice-Packs, ein HUT X-Factor-Spieler-Choice-Pack, ein HUT X-Factor-PowerUp-Starter-Pack, bis zu vier HUT X-Factor-PowerUp-Packs, fünf World of Chel X-Factor-Zonenfähigkeit-Freischaltungen, fünf freigeschaltete Eishockeytaschen, zwei Be A Pro X-Factor-Slot-Freischaltungen sowie einen EP-Boost und Bonus-Merkmalpunkte. Alle Vorbesteller-Editions und entsprechende Informationen sind hier zu finden.

EA SPORTS NHL 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist ab dem 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Electronic Arts