Das Indiegame The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos erhält am 13. Oktober 2022 Nachschub. Der neue Inhalt heißt "Back to the Futon" und wird 14,99 Euro kosten. Die Macher versprechen 20 Stunden zusätzliches Gameplay in vier neuen Kapiteln und man wird bis zu Level 16 aufsteigen können.

Quelle: Dear Villagers