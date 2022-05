Letzter DLC zu The Dungeon of Naheulbeuk erscheint im Sommer XBU TNT2808 am Mi, 25.05.2022, 17:00 Uhr

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ist schon ein langer Titel, nimmt man jetzt noch Back to the Futon hinzu, den Namen des letzten DLCs, braucht man einiges an Platz. Lange müssen wir aber nicht mehr darauf warten, im Sommer soll der DLC auf PC, Switch, PlayStation und Xbox-Plattformen erscheinen.

In Back to the Futon begeben wir uns auf eine Reise durch Zeit und Raum, um herauszufinden, welche Anomalie den Dungeon of Naheulbeuk erschaffen hat. Euch erwarten neue Herausforderungen und Gegner sowie ein Abschluss der Geschichte. Der neue DLC soll übrigens etwa halb so lang wie das Hauptspiel sein!

Der neue Trailer gibt einen schönen Einblick auf das, was euch im Sommer erwartet:

Quelle: Dear Villagers