Mit cleanem Gaming-Setup besser zocken

Nein, das ist kein neuer Trick der Eltern oder des Partners, um dafür zu sorgen, dass der Schreibtisch oder der Fernsehbar besser aufgeräumt und ordentlicher aussieht. Stattdessen ist das hier unser Versprechen an euch, dass ein sauberes Setup euch tatsächlich im nächsten Online-Match ein klein wenig weiter katapultiert als jetzt. Hey, wer weiß, vielleicht macht es sogar den Unterschied, mit dem ihr ansonsten weiterhin behauptet hättet, dass eurer Controller plötzlich Connection verloren hat. Warum? Ah, ganz einfach.

Eine ordentliche und aufgeräumte Oberfläche sorgt schlichtweg dafür, dass wir eine erhöhte Konzentration für das aufbringen können, das vor uns liegt – in diesem Fall, unser Spiel. Kein random Sammelsurium an Gegenständen um unseren Bildschirm herum hat das Potenzial, uns abzulenken, und wir stecken mehr Produktivität in unser Gaming. Sagten wir doch: ganz einfach! Das Ganze funktioniert nicht nur für unser Konsolen-Setup, sondern auch für den Schreibtisch, Arbeitsplatz – und generell unsere Räumlichkeiten. Ein aufgeräumter Platz sorgt für einen aufgeräumten Kopf und unterstützt und fördert aktiv unser Denken und unsere Konzentration. Also genau das, was wir brauchen, wenn wir spielen. Gekoppelt damit, dass Studien zeigen dass das Spielen von Videogames sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken kann, klingt ein sauberes Setup also wie die perfekte Combo.

Dabei ist das Wegräumen von irrelevanten Gegenständen aber noch nicht alles. Jedem wichtigen Teil seinen eigenen Platz zuzuordnen, vor allem mit Hilfe von Dingen wie Controllerständern oder Headset-Aufhängungen, hilft zwar enorm – nicht nur beim anschließenden Aufräumen nach der Session, sondern auch dabei, eine Ansammlung von Müll oder Krimskrams von Vornherein schwieriger zu gestalten. Vor allem bei Installationen mit mehreren Konsolen, dem Receiver und anderer TV-Hardware kann sich außerdem der Kabelsalat schon mal ordentlich anhäufen; mit Lösungen wie Kabelkanälen und passendem Zubehör kann der allerdings sauber wegsortiert werden. Auch hilfreich für eine optisches Gefühl optimaler Komposition: ein einheitliches Farbschema aller Hardwarekomponenten und des Bildschirmhintergrundes – und des Ambient-Lichtes, falls vorhanden.

Abseits der visuellen Komponente ist die der Gemütlichkeit ebenfalls ausschlaggebend. Je komfortabler man sitzt, umso entspannter kann sich der Rest des Körpers auf das Spiel konzentrieren. Die beste Kombination mit dem Fokus auf Gesundheit – vor allem des Rückens, ist das Spielen an Schreibtisch und gutem Gaming-Chair. Das ist allerdings nicht immer die erholsamste Location – vor allem dann, wenn Couch oder Bett als Alternativen zur Verfügung stehen. Und wer sowieso einen Schreibtischjob hat und den halben Tag am Schreibtisch verbringt, schaltet besser ab, wenn der Feierabend an einer anderen Stelle verbracht wird. Auch der Boden kann, bei richtigem Sitz, für den perfekten Ort sorgen. Was allerdings vermieden werden sollte – als Zeichen der Wohlgesinnung für unseren Körper – sind sogenannte Gaming-Sessel. Durch die forcierte Krümmung des Rückens sind Rückenschmerzen vorprogrammiert.

Quelle: XBoxUser