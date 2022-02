Mika and the Witch's Mountain angekündigt XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 17:35 Uhr

Noch in diesem Jahr soll mit Mika and the Witch's Mountain ein neues Hexen-Fantasy-Abenteuer digital erscheinen. Um ihre Ausbildung abzuschließen, muss Hexenlehrling Mika den Stadtbewohnern am Fuße des Berges helfen, indem sie ihnen auf ihrem Hexenbesen Pakete bringt. Schütze die Waren, finde neue Freunde und erkunde eine umwerfende Open-World-Sandbox, die in jedem Winkel Geheimnisse birgt.



„In ‚Mika and the Witch’s Mountain‘ dreht sich alles darum, erwachsen zu werden, den ersten Job zu bekommen und seinen Platz in der Welt zu finden“, sagte Chibig-Geschäftsführer Abraham Riera. „Es ist ein besonderes kleines Spiel und ich freue mich darauf, bald mehr davon zu zeigen!“

Quelle: Chibig