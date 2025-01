Magische Lieferdienste starten in Mika and the Witch's Mountain XBU ringdrossel am Fr, 24.01.2025, 10:00 Uhr

Das charmante Indie-Abenteuer Mika and the Witch's Mountain bekommt nach erfolgreichem Early Access den Vollstart. Das Spiel verbindet magische Auslieferungsflüge mit gemütlicher Erkundung im Stil von Wind Waker.

Als angehende Hexe liefert ihr Pakete an die Bewohner einer zauberhaften Insel aus. Mit eurem magischen Besen erkundet ihr jeden Winkel der offenen Spielwelt und entdeckt dabei viele Geheimnisse. Durch harte Arbeit und stetige Verbesserung eures Besens nähert ihr euch Schritt für Schritt dem Gipfel des Berges.

Nach zwei kostenlosen Content-Updates folgt in den nächsten Wochen mit "Into the Mont Gaun" der finale DLC. Dieser fügt drei neue Dungeons im Zelda-Stil hinzu, in denen ihr die Geheimnisse der Elemente ergründet.

Das Spiel bietet mittlerweile über 8 Stunden Spielzeit und für 2025 ist auch eine weltweite physische Version geplant. Die ersten Kickstarter-Exemplare wurden bereits in sozialen Medien gesichtet.

Features:

Erkundet eine magische Mini-Open-World voller Geheimnisse aus der Luft

Beschützt eure Pakete vor den Elementen während der Auslieferungsflüge

Sammelt verschiedene Outfits, Trails und Schätze

Entspannt bei einer gemütlichen Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt

Quelle: Chibig