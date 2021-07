Microsoft Flight Simulator bietet bis zu 60 FPS XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 20:00 Uhr

In einem Q&A-Twitch-Stream vor einigen Tagen zum Thema Microsoft Flight Simulator kam die Sprache auch auf die Version für die Xbox Series X und S. Und dabei kamen ein paar interessante Details bezüglich Auflösung und Performance ans Licht.

Kurz zusammengefasst: Auf der Xbox Series S wird eine Auflösung von 1080p, auf der Xbox Series X eine 4K-Auflösung geboten. Spannend ist die Framerate. Die liegt nämlich bei 30 FPS auf beiden Konsolen.

Aber Moment, in der Übersicht stehen doch 60 Frames pro Sekunde?! Und ja, da habt ihr recht, die sind auch möglich. Allerdings nur dann, wenn euer Fernseher VRR, also Variable Refresh Rates, unterstützt. Dann wird die Begrenzung aufgehoben und es sind bis zu 60 FPS drin. Als Beispiel wird hier ein Flug über Bordeux genannt. Fliegt ihr hingegen über Paris, wird die Framerate eher zwischen 35-40 liegen.

Falls ihr den Flight Simulator schon auf dem PC gespielt habt, könnte euch noch interessieren, dass alle Add-Ons Cross-Käufe unterstützen, ihr also auch auf der Xbox auf bereits bezahlte Inhalte zugreifen könnt.

Steuern könnt ihr natürlich bequem per Controller, aber auch Maus und Tastatur werden komplett auf den Xbox Series-Konsolen unterstützt werden.

Erscheinen wird der Microsoft Flight Simulator am 27. Juli. Die Xbox One bleibt außen vor, sie hat schlichtweg nicht genug Rechenpower. Man arbeite jedoch daran, die Simulation per Xcloud auch auf älteren Konsolen spielbar zu machen.

