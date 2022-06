Microsoft Flight Simulator feiert 40-jähriges Serienjubiläum XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 12:30 Uhr

Kaum vorstellbar, aber vor 40 Jahren konnte zum ersten Mal im Flugsimulator abgehoben werden. Die älteste Gaming-Marke von Microsoft muss daher gefeiert werden: mit der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Die wird ab November allen Besitzern und Xbox Game Pass-Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Und noch etwas erweitert den Simulator kostenlos, und zwar ab sofort: der Pelican aus Halo Infinite kann geflogen werden!

Mehr Spieler*innen als je zuvor erfreuen sich an den unglaublich detaillierten Flugzeugen und der authentischen Darstellung unseres Planeten. Mit den Versionen, die jetzt auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und mobilen Geräten via Xbox Cloud Gaming verfügbar sind, hat der Microsoft Flight Simulator neue Wege beschritten.

Die 40th Anniversary Edition ist ein kostenloses Highlight für alle bisherigen Nutzer*innen des Microsoft Flight Simulator – egal, ob sie den Titel gekauft haben oder via Xbox Game Pass spielen. Dieses Geburtstagsgeschenk an die Community ist eine Hommage an die Vergangenheit, aber auch ein Schritt in die aufregende Zukunft der Luftfahrt.

Nostalgische Simmer*innen können sich auf klassische Flughäfen und einige der berühmtesten Flugzeuge aus früheren Versionen freuen – darunter der Microsoft Flight Simulator X und Microsoft Flight Simulator 2004.

Es gibt auch Neues zu entdecken: Hubschrauber, die mit einer völlig neuen Fluid Dynamics Simulation zum Leben erweckt werden; Segelflugzeuge, mit denen Du den Planeten auf eine völlig einzigartige Weise erleben kannst; und ein hochdetailliertes, lebensechtes Verkehrsflugzeug! Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Simmer*innen in der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition erwartet:

Neue historische Flugzeuge:

Wright Flyer

Ryan NYP (“Spirit of St. Louis”)

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Neue Hubschrauber:

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Segelflugzeuge:

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Das neue realitätsnahe Verkehrsflugzeug:

Airbus A310

Viele dieser Flugzeuge wurden in Zusammenarbeit mit den besten Drittentwicklern wie iniSimulations, MilViz, Bluemesh, Aeroplane Heaven und anderen entwickelt.

Flight Simulator als digitales Museum

Microsoft Flight Simulator kündigt außerdem eine einzigartige Zusammenarbeit mit dem Smithsonian National Air & Space Museum an, um eines der berühmtesten Flugzeuge der Welt als Teil der 40th Anniversary Edition im Simulator zum Leben zu erwecken: die Spirit of St. Louis

In einer exklusiven Partnerschaft mit der Halo-Franchise und 343 Industries stellt Microsoft Flight Simulator zudem ein unglaublich detailliertes Halo Infinite Pelican Add-on vor. Dieses einzigartige Fluggerät ist ab sofort für alle Spieler*innen des Simulators sowie Xbox Game Pass-Mitglieder kostenlos im Ingame-Marktplatz erhältlich.

Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S und PC mit Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows und Steam sowie auf Xbox One und unterstützten Handys, Tablets und PCs mit niedriger Rechenleistung über Xbox Cloud Gaming spielbar.

Quelle: Microsoft