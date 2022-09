Matchpoint: Tennis Championships knackt die Millionenmarke XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 16:45 Uhr

Der Publisher Kalypso Media und Entwickler Torus Games freuen sich, bekannt zu geben, dass die kürzlich erschienene Tennis-Simulation Matchpoint – Tennis Championships seit ihrem Release im Juli 2022 die Marke von 1 Million Downloads überschritten hat. Der auch über Xbox Game Pass für Konsole und PC erhältliche Titel hat diesen Meilenstein über alle Plattformen hinweg erzielt, darunter Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Windows-PC. Die Macher schreiben dazu:



Wir bei Kalypso Media möchten die Gelegenheit gerne nutzen, um uns bei unserer fantastischen Community für ihre andauernde Unterstützung bedanken. Mehr als eine Million Spieler haben bereits den virtuellen Platz von Matchpoint – Tennis Championships betreten und die Karriereleiter zur Nummer 1 der Weltrangliste erklommen. Der tiefgründige Karrieremodus, das einzigartige Rivalitätssystem und die authentische Ballphysik erschaffen ein dynamisches und immersives Spielerlebnis. Mit dem Cross-Plattform-Multiplayer können Spieler:innen nun über eine Million Gegner weltweit zu einem Match herausfordern. Und mit dem Release auf Nintendo Switch™ am 20. Oktober 2022 wird die Welt des Tennis noch größer.



Von der Auswahl des richtigen Trainers bis zur Perfektionierung ihres Spielstils treffen Spieler:innen strategische Entscheidungen auf ihrem herausfordernden Weg, eine echte Tennis-Legende zu werden. Jeder Schlag und jede Rückhand zählen auf den Rasen-, Sand- und Hartplätzen, daher gilt es, die eigenen Fähigkeiten in den diversen Trainingsmodi zu perfektionieren. Der Ballwechsel klappt? Dann geht es gegen Freunde oder die 16 lizenzierten Tennis-Stars, darunter der aktuelle Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und andere bekannte Spieler wie Casper Ruud, Garbiñe Muguruza, Amanda Anisimova, Daniil Medvedev, Hubert Hurkaczs, Madison Keys, Taylor Fritz und Heather Watson.

Quelle: Kalypso Media