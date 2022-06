Demo von Matchpoint: Tennis Championships stimmt auf das Spiel ein XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 18:45 Uhr

Jetzt wo wir eure Aufmerksamkeit haben, erzählen wir euch die andere Neuigkeit zu Matchpoint: Tennis Championships - im Multiplayer könnt ihr Cross-Plattform antreten. Ach, und die versprochene Demo gibt es auch, ab sofort steht sie für die Xbox One und Xbox Series X/S bereit.

Spieler:innen können durch den Cross-Plattform-Multiplayer ihre Künste am Schläger unter Beweis stellen, indem sie Freunde über mehrere Plattformen hinweg zu einem Match herausfordern. Das neueste Entwickler-Tagebuch gewährt tiefere Einblicke in die Multiplayer-Modi und weitere einzigartige Features des Spiels.

Producer Kevin McIntosh und Game Designer Dave McIntosh führen durch Matchpoint – Tennis Championships und gehen im Detail auf einige der Features ein, die Spieler:innen auf dem Weg an die Spitze der Weltrangliste begleiten – von der Auswahl des richtigen Trainers bis zur Perfektionierung ihres individuellen Spielstils gibt das zweite Entwicklertagebuch einen Eindruck von den realistischen Tennis-Taktiken, auf die sich Spieler:innen freuen können. Ob im Karriere-Management oder in direkten Duellen im Cross-Plattform-Multiplayer bietet Matchpoint – Tennis Championships ein dynamisches und immersives Spielerlebnis.

Angehende Tennis-Champions können sich schon jetzt warmspielen: Eine Demo des Spiels ist ab sofort auf Windows-PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. In der Demo können Spieler:innen ein schnelles Spiel und die Tutorial-Modi ausprobieren oder sich mit sechs der insgesamt 16 lizenzierten Spieler:innen messen, darunter Nick Kyrgios, Amanda Anisimova und Kei Nishikori.

Matchpoint – Tennis Championships erscheint auf dem Xbox Game Pass für Konsole und PC und wird ab dem 07. Juli 2022 für Xbox One- und Xbox Series X|S-Konsolen (unterstützt durch Smart Delivery), PlayStation 4|5 und Windows-PC erhältlich sein. Am 20. Oktober 2022 erscheint der Titel für Nintendo Switch. Wer die Sporttasche schon jetzt packen möchte, kann die Tennis-Simulation ab sofort mit 10% Vorbesteller-Rabatt in den Stores von Kalypso, Microsoft und PlayStation vorbestellen.

Features:

Der Einstieg in die Welt des professionellen Tennis: Matchpoint - Tennis Championships bietet einen umfangreichen Karrieremodus mit einem einzigartigen leistungsbasierten Ranking-System.

Matchpoint - Tennis Championships bietet einen umfangreichen Karrieremodus mit einem einzigartigen leistungsbasierten Ranking-System. Den eigenen 3D-Tennisstar erstellen: Spieler:innen können Aussehen, Tennis-Outfit und den Spielstil des eigenen Tennisstars (z. B. Links- oder Rechtshänder, einhändige oder beidseitige Rückhand) individuell anpassen.

Spieler:innen können Aussehen, Tennis-Outfit und den Spielstil des eigenen Tennisstars (z. B. Links- oder Rechtshänder, einhändige oder beidseitige Rückhand) individuell anpassen. Dominanz auf dem Platz als Tennisprofis: Matchpoint – Tennis Championships bietet 16 internationale Tennisstars aus der Profi-Turnierszene wie Nick Kyrgios, Kei Nishikori und Amanda Anisimova.

Matchpoint – Tennis Championships bietet 16 internationale Tennisstars aus der Profi-Turnierszene wie Nick Kyrgios, Kei Nishikori und Amanda Anisimova. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Ausrüstung und Kleidung: Ob Schläger, Schuhe oder Kleidung, Matchpoint – Tennis Championships bietet eine große Auswahl an bekannten Tennismarken wie zum Beispiel Babolat, YONAX, HEAD und viele mehr. Zusätzlich können einzigartige Ausrüstungen durch Siege in kompetitiven Matches freigeschaltet werden.

Ob Schläger, Schuhe oder Kleidung, Matchpoint – Tennis Championships bietet eine große Auswahl an bekannten Tennismarken wie zum Beispiel Babolat, YONAX, HEAD und viele mehr. Zusätzlich können einzigartige Ausrüstungen durch Siege in kompetitiven Matches freigeschaltet werden. Das Meistern aller Schlagarten und Schlagtechniken – Der Schlüssel zum Erfolg: Top-Spin-, Flat-, Lob- oder Slice-Schläge – deine taktische Entscheidung bestimmt den Ausgang des Ballwechsels.

Top-Spin-, Flat-, Lob- oder Slice-Schläge – deine taktische Entscheidung bestimmt den Ausgang des Ballwechsels. Lokale oder Online-Matches: Die Spieler:innen erwarten herausfordernde KI-Gegner und spannende Tennisduelle gegen ihre Freunde und Rivalen

Die Spieler:innen erwarten herausfordernde KI-Gegner und spannende Tennisduelle gegen ihre Freunde und Rivalen Analyse der gegnerischen Spielzüge und Taktiken : Spieler:innen können ihre Gegner im Vorfeld genau beobachten, um ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

: Spieler:innen können ihre Gegner im Vorfeld genau beobachten, um ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Das innovative Coaching-System : Ganz gleich, ob Stärken ausbauen oder Schwächen ausmerzen, jeder der verfügbaren Tennis-Coaches legt einen besonderen Fokus auf bestimmte Fähigkeiten und verbessert diese durch ausgewählte Trainingsmodule.

: Ganz gleich, ob Stärken ausbauen oder Schwächen ausmerzen, jeder der verfügbaren Tennis-Coaches legt einen besonderen Fokus auf bestimmte Fähigkeiten und verbessert diese durch ausgewählte Trainingsmodule. Die eigene Taktik in Übungsmodus und in Mini-Games perfektionieren : ImÜbungsmodus und in verschiedenen Mini-Games können Spieler:innen Serve & Volley, Baseliner, Aufschlagasse, Volleys, Crosses & Drives, Longline & Cross und viele weitere gängige Tennistaktiken trainieren.

: ImÜbungsmodus und in verschiedenen Mini-Games können Spieler:innen Serve & Volley, Baseliner, Aufschlagasse, Volleys, Crosses & Drives, Longline & Cross und viele weitere gängige Tennistaktiken trainieren. Exhibition Matches an weltbekannten Veranstaltungsorten rund um den Globus: Kein Tennisfeld gleicht dem anderen - das Anpassen auf die Eigenheiten der unterschiedlichen Platzoberflächen wie Rasen, Sand und Hartplätze sind ein Muss

Kein Tennisfeld gleicht dem anderen das Anpassen auf die Eigenheiten der unterschiedlichen Platzoberflächen wie Rasen, Sand und Hartplätze sind ein Muss Matchhighlights für immer festhalten: Ob Breakball oder der entscheidende Punkt in einem Match, die härtesten Ballwechsel können mit der Kamera festgehalten werden.

Quelle: Kalypso Media