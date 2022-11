Marvel's Midnight Suns Prequel Short Nr. 3 jetzt ansehen XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 12:45 Uhr

2K und Marvel Entertainment haben mit "Hell On Wheels" das dritte Prequel Short für Marvel's Midnight Suns auf dem YouTube-Kanal von Marvel Entertainment veröffentlicht. Es zeigt den jungen Automechaniker Robbie Reyes, der vom Geist der Rache besessen ist und so zum Ghost Rider wird.



Für dieses Prequel Short haben 2K und Marvel Entertainment mit dem spanischen Künstler Juan Sanoise zusammengearbeitet, um ein einmaliges Poster zu entwerfen, das den Ghost Rider und sein Höllengefährt zeigt.



Die Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts werden von den talentierten Teams von Sun Creature Studio und DIGIC Pictures animiert und sollen in wöchentlichem Abstand erscheinen.



Marvel's Midnight Suns ist bereits vorbestellbar und wird am 2. Dezember weltweit für Windows PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Quelle: 2KGames