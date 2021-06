Martha is Dead zeigt sich erneut im Video XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 12:15 Uhr

Psychologische Thriller sieht man auf Konsolen nicht allzu oft. Martha is Dead ist da eine Ausnahme. Das Spiel aus der Egoperspektive wird noch in diesem Jahr erscheinen, unter anderem für die Xbox Series X/S.

Im neuen Trailer erhalten wir ein paar Einblicke in die Beziehung zwischen Giulia und ihrer Nanny. Giulia überredet ihre Nanny schmeichelhaft, ihr die Geschichte der weißen Lady zu erzählen. In der Geschichte sucht eine ertrunkene Frau, die von ihrem eifersüchtigen Liebhaber im See ertränkt wurde, an eben jenem die Küsten heim, in der Versuchung, Anderen ein ähnliches Schicksal einzuheimsen.

Die Geschichte basiert auf einer echten italienischen Legende, die seit Generationen in der selben Form weitererzählt wird, wie ihr es im Trailer zu sehen bekommt.

Spannend ist aber nicht nur der letzte Trailer, den wir vor der Veröffentlichung zu Gesicht bekommen. Der Soundtrack verdient ebenfalls Aufmerksamkeit, denn er wurde vom Italiener Francesca Messina, auch bekannt als Femina Ridens, aufgenommen - und das teils unter Wasser! Also seht nicht nur genau hin, hört auch gespannt zu!

Quelle: Wired Productions