Machine Gun Kelly wird Soundtrack Producer für WWE 2K22
Fr, 25.02.2022

2K gab bekannt, dass Machine Gun Kelly offizieller Executive Soundtrack Producer für WWE 2K22 ist. Der langjährige WWE-Fan und multitalentierte Musik-, Film- und Mode-Star wird zudem in einem nach Veröffentlichung des Spiels herunterladbaren Inhaltspaket für WWE 2K22 als spielbarer Charakter verfügbar sein.



"Machine Gun Kelly ist schon seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger Teil der WWE-Familie mit Gigs bei WrestleMania und Tribute to the Troops, seinen Soundtracks bei unseren Live-Events und mehrfachen Auftritten in der Storyline der WWE-Spiele", erklärt Neil Lawi, Senior Vice President und General Manager der WWE Music Group. "Er hat einen einzigartigen Soundtrack für WWE 2K22 zusammengestellt, der nicht nur seine eigenen Songs, sondern auch einen abwechslungsreichen Mix aus Künstlern von The Weeknd bis zu KennyHoopla präsentiert. Der 12 Tracks umfassende Soundtrack ist die perfekte Untermalung für das verbesserte Gameplay der neuen Edition."





Neben seiner Funktion als Executive Soundtrack Producer und seiner Einlage als spielbarer Charakter ist Machine Gun Kelly auch Teil mehrerer WWE 2K22-Marketingfilme zusammen mit der WWE-Legende The Undertaker und vielen anderen charismatischen Superstars.



Die offizielle, von Machine Gun Kelly handverlesene Tracklist von WWE 2K22 enthält:

Machine Gun Kelly - "Concert for Aliens"

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken - "Body Bag"

Wu Tang Clan - "Protect Ya Neck"

Motorhead - "Iron Fist"

Poppy - "Say Cheese" (Live NXT-Version)

Royal Blood - "Typhoons"

Bring Me The Horizon - "Happy Song"

The Weeknd - "Heartless"

Turnstile - "I Don't Wanna Be Blind"

Asking Alexandria - "The Final Episode (Let's Change the Channel)”

KennyHoopla - "Hollywood Sucks"

