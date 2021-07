Lost Judgement: Spürnasenarsenal im Trailer vorgestellt XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 16:15 Uhr

Ihr habt Lust kniffelige Fälle in Lost Judgement zu knacken? Dann schaut euch vorher doch den neuen Trailer an. Darin seht ihr, welche Werkzeuge und Gadgets auf uns warten, wenn das Spiel am 24. September unter anderem für die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheint.

Im Titel hat es Detektiv Yagami mit seinen härtesten Fällen zu tun. Mit einem Noise-Amp sammeln wir im Action-Noir-Thriller Beweise, ein Signaldetektor und ein Detektivhund sind ebenfalls mit dabei. Diese Features erwarten euch außerdem laut Mitteilung:

Law und Disorder : Lost Judgment versetzt Spieler abermals in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint. Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden.

: versetzt Spieler abermals in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint. Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden. Freeform-Combat : Yagamis Kampffertigkeiten ermöglichen es, mit jeder Situation stilvoll umzugehen – egal, ob gegen Gruppen oder Mann-gegen-Mann. Dabei stehen ihm verschiedene Künste zu Verfügung, Harness Crane, Tiger und der neue Snake-Style, ein anmutiger Kampfstil, mithilfe dessen gegnerische Angriffe abgelenkt und gegen sie selbst gerichtet werden können.

: Yagamis Kampffertigkeiten ermöglichen es, mit jeder Situation stilvoll umzugehen – egal, ob gegen Gruppen oder Mann-gegen-Mann. Dabei stehen ihm verschiedene Künste zu Verfügung, Harness Crane, Tiger und der neue Snake-Style, ein anmutiger Kampfstil, mithilfe dessen gegnerische Angriffe abgelenkt und gegen sie selbst gerichtet werden können. Investigative Action : Yagamis Arsenal an Detektiv-Tricks erweitert sich durch neue Gadgets, der heimlichen Verfolgung von Verdächtigen und ausgeklügelten Infiltrationsmethoden. Um der Wahrheit näher zu kommen, lässt Yagami kein Stein auf dem anderen.

: Yagamis Arsenal an Detektiv-Tricks erweitert sich durch neue Gadgets, der heimlichen Verfolgung von Verdächtigen und ausgeklügelten Infiltrationsmethoden. Um der Wahrheit näher zu kommen, lässt Yagami kein Stein auf dem anderen. Kein besserer Platz – Spieler erleben in den wuseligen Innenstädten von Tokio und Yokohama ein authentisches Setting, wie es nur RGG-Studio zum Leben erwecken kann. Im Club-SEGA kann der nächste Lieblingstreffpunkt gefunden und Fälle von Stammgästen übernommen werden.

Quelle: SEGA