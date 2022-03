The Kaito Files für Lost Judgment ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Mi, 30.03.2022, 12:00 Uhr

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio geben bekannt, dass The Kaito Files, eine vier Kapitel umfassende Story-Erweiterung für den Krimi-Thriller Lost Judgment, für Xbox Konsolen und die PlayStation zum Preis von 29,99 € erhältlich ist.

In The Kaito Files schlüpft man in die Rolle von Masaharu Kaito, dem Chefs der Yagami Detective Agency, und übernimmst einen neuen Fall, der die losen Enden seiner Vergangenheit zusammenführt. Kaito bringt seine eigenen Primal Focus-Detektivtechniken und zwei Kampfstile mit, um neue Gegner herauszufordern und den Fall mit dem unverwechselbaren Kaito-Style zu lösen.

Quelle: Sega