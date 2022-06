Löscht in Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX ab sofort auf Konsolen das Feuer XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 18:00 Uhr

Das DX steht für Deluxe: In Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX könnt ihr ab sofort Leben retten und Feuer löschen. Das Spiel erscheint für PC und alle gängigen Konsolen, so auch die Xbox One und Xbox Series X/S.

Freut euch auf prozedural generierten Einsätze in der Stadt, um Bürger (und Katzen!) zu retten - allerdings mit einem dreiminütigen Zeitlimit. Wollt ihr Extrazeit, müsst ihr fiese Pyromonster töten. Zur Fortbewegung steht euch übrigens ein Löschschlauch zur Hilfe, den ihr als Jetpack nutzen könnt.

Optisch erwartet euch ein Mix aus hübschen Retrosprites und 3D-Umgebungen. Zwischen den Missionen kehrt ihr in die Feuerwache ein, wo ihr auch Upgrades vornehmen könnt, um so noch besser helfen zu können.

Quelle: Thunderful