Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX bahnt sich Weg auf Konsolen XBU TNT2808 am Di, 07.06.2022, 15:15 Uhr

Feuer löschen, Menschen retten und Roguelite-Elemente? Das alles vereint Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX. Nun soll das Spiel endlich auch auf Konsolen erscheinen - der Einsatz beginnt am 22. Juni auf Xbox One, Xbox Series X/S und Co.

Im Spiel werdet ihr zu prozedural generierten Einsätzen in der Stadt gerufen, um Bürger (un Katzen!) zu retten - allerdings mit einem dreiminütigen Zeitlimit. Wollt ihr Extrazeit, müsst ihr fiese Pyromonster töten. Zur Fortbewegung steht euch übrigens ein Löschschlauch zur Hilfe, den ihr als Jetpack nutzen könnt.

Quelle: Thunderful