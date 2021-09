Life is Strange erscheint in einer Remastered Collection XBU TNT2808 am Mo, 27.09.2021, 10:45 Uhr

Bereits Anfang nächsten Jahres, genauer ab dem 01. Februar 2022, könnt ihr euch auf die Life is Strange: Remastered Collection freuen. Die Sammlung enthält zwei Spiele der Reihe und erscheint unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Einige Features umfassen:

Überarbeitete Charakter- und Umgebungsgrafik

Verbesserungen bei Engine- und Ausleuchtung

Brandneue Gesichtsanimationen durch Motion Capture

Deluxe-Inhalte für Before the Storm (Outfits, Farewell-Episode, „Zombie Crypt“-Outfit)

Die Life is Strange Remastered Collection enthält sowohl Life is Strange Remastered als auch Life is Strange: Before the Storm Remastered und ist ab dem 01.02.2022 auf PlayStation 4, XBOX ONE, Nintendo Switch, PC (Steam) und Google Stadia erhältlich.

Die Versionen für Playstation 4 und Xbox One sind kompatibel mit der Playstation 5 und XBOX SERIES X|S und können auch auf diesen erworben werden.

Quelle: Square Enix