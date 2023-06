Lies of P stellt euch das Gameplay vor XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 15:00 Uhr

NEOWIZ hat im Rahmen des Xbox Games Showcase Extended einen brandneuen Gameplay-Übersichts-Trailer zu seinem Souls-ähnlichen Titel Lies of P veröffentlicht. Der Trailer stellt den Spieler viele der wichtigsten Gameplay-Systeme des Spiels vor, darunter die Waffenmontage, Fable Arts, Legion Arms, P-Organ-Upgrades und mehr.



Das Gameplay-Übersichtsvideo dient als detaillierte Einführung in Lies of P für alle, die mit dem Titel noch nicht vertraut sind. Das Video beginnt mit den Grundlagen, wie z. B. dem Genre und den Inspirationen, die hinter dem Setting, der Geschichte und den Charakteren stehen, und widmet sich dann den verschiedenen Gameplay-Systemen und -Mechaniken des Spiels. Dazu gehören das Waffensystem, das es den Spielern ermöglicht, Klingen und Griffe verschiedener Waffen, die sie entdecken, zu mischen und zu kombinieren, die Fable-Künste, die jeder Waffe einzigartige Fähigkeiten verleihen, und die Legion-Arme, die neue Spielstile freischalten, indem sie verschiedene mechanische Waffen mit mächtigen Effekten ausstatten. Das vollständige Video deckt noch mehr wesentliche Aspekte von Lies of P ab. Das komplette Spiel verbirgt viele weitere Geheimnisse, die die Spieler selbst entdecken können, wenn das Spiel später im Jahr auf den Markt erscheint.

Quelle: Neowiz