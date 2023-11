Lies of P Nachfolger von Director bestätigt XBU ringdrossel am Fr, 03.11.2023, 10:30 Uhr

Der Soulstitel Lies of P hat einen durchschlagenden Erfolg bei den Spielern gefeiert. So sehr, dass nun auch der Director Ji Won Choi sich in einem neuen Video zu Wort meldet und prompt den Nachfolger ankündigt. Es gibt zwar noch keinerlei Details aber diese Nachricht dürfte die Fans des Spiels erfreuen.

Quelle: NEOWIZ