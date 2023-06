Lies of P kommt im September XBU MrHyde am Fr, 09.06.2023, 12:45 Uhr

Der Videospiel-Publisher NEOWIZ kündigte an, dass Lies of P am 19. September erscheinen wird. Zudem enthüllte man einen neuen Trailer und eine spielbare Demo von Lies of P auf dem Summer Games Fest.



"Wir sind überglücklich, dass Lies of P am 19. September für Konsole und PC erscheint und dass Fans überall die Demo schon jetzt spielen können", sagt Jiwon Choi, Lies of P Project Director. "Wir hoffen, dass die Erfahrung unseren kreativen Ansatz für das Souls-ähnliche Genre und die Interpretation der Pinocchio-Geschichte widerspiegelt und freuen uns darauf, die Reaktionen unserer unglaublichen Community zu sehen."

Quelle: Neowiz